Центральные банки начали резко скупать один драгоценный металл

Мировые центробанки в первом квартале 2026 года наращивали запасы золота быстрее, чем за весь последний год, сообщает Bloomberg.

Причина — резкое падение цен, которое вызвало волну покупок и перекрыло продажи со стороны институциональных инвесторов. По оценкам Всемирного совета по золоту (WGC), за три месяца чистый объем закупок государственным сектором достиг 244 тонн. Для сравнения: в предыдущем квартале было 208 тонн. Главные покупатели — Польша, Узбекистан и Китай. Часть сделок осталась неафишированной.

Цены на драгметалл в этом году колебались. В конце января они обновили исторический максимум, а в марте рухнули после начала войны США с Ираном. Давило на котировки и стремительное подорожание энергоносителей: оно укрепило ожидания, что центробанки не станут снижать ставки, чтобы сдержать инфляцию. Для золота, которое не дает купонного дохода, это серьезный минус, говорится в материале я

Это первое за долгое время серьезное падение на рынке золота, заявил Джон Рид, главный стратег лондонского WGC. Оно позволило центробанкам, которые только и ждали подходящего момента, прийти и скупить значительную часть активов, добавил эксперт.

Взрывной рост закупок особенно заметен на фоне того, что некоторые страны, наоборот, избавлялись от запасов. Турция, Россия и Азербайджан (плюс несколько мелких банков и суверенных фондов) сократили свои золотые резервы в сумме примерно на 115 тонн.

Незадолго до публикации отчета WGC спотовая цена на золото держалась чуть ниже 4600 долларов за унцию. Пик в 5600 долларов наблюдался 29 января, а следом, в марте, металл обвалился на 12% — это самое сильное месячное падение с 2008 года.