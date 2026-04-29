Орешкин заявил, что весь мир кормит американские банки
Замглавы администрации президента России Максим Орешкин заявил, что текущая модель глобальной экономики, при которой мировые ресурсы фактически «кормят» американские банки, существенных преимуществ другим странам не приносит.
Он отметил, выступая в рамках «Открытого диалога» на площадке Национального центра «Россия», что такое положение дел приводит к серьезным ограничениям и искажениям в глобальной экономической активности.
По мнению Орешкина, все это шаг за шагом приведет в неизбежный процесс.
Также он добавил, что уже сейчас глобальные трансформации проявляются через «волатильность, политические кризисы, военные конфликты».
Ранее Орешкин заявил, что нынешние конфликты на Ближнем Востоке не являются случайными и напрямую связаны с борьбой за новые логистические маршруты, которые позволяют исключить западных посредников из цепочек поставок.