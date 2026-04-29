Bloomberg предупредил о рисках для выпуска чипов из-за кризиса на Ближнем Востоке

Обострение ситуации на Ближнем Востоке создает риск для мирового производства полупроводников из-за возможного дефицита PGMEA – материала, применяемого при выпуске микроэлектроники. Об этом сообщает Bloomberg.

© Московский Комсомолец

Как пишет агентство, PGMEA, который производится на основе нефтепродукта нафты и используется как фоторезист, стало сложнее найти после начала конфликта два месяца назад. В первую очередь возможные сбои, по оценке Bloomberg, могут затронуть Восточную Азию, где сосредоточено основное производство чипов.

Признаки давления на цепочки поставок, как отмечает агентство, уже могут проявляться в корпоративной отчетности. В частности, японская Shin-Etsu Chemical отказалась публиковать годовой прогноз, сославшись на ограничения поставок и колебания цен на энергоносители и сырье на фоне ситуации на Ближнем Востоке. При этом ее операционная прибыль в прошлом квартале снизилась на 13%.

В то же время Bloomberg приводит оценку Boston Consulting Group, согласно которой фоторезисты занимают около 15% в общей стоимости производства микросхем. Поэтому, как считает эксперт Рамиро Пальма, дефицит этого компонента вряд ли приведет к существенному падению выпуска полупроводников.

Подписывайтесь на «МК» в МАХ