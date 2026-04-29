В Кремле высказались о судьбе ОПЕК+

В Кремле надеются на сохранение формата ОПЕК+ после выхода из него Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это важное направление работы, которое особенно важно, когда энергетические рынки штормит», – отметил он.

По словам Пескова, формат организаций ОПЕК позволяет в нынешних условиях существенно минимизировать колебания на энергорынках и позволяет их стабилизировать. Решение ОАЭ выйти из ОПЕК и ОПЕК+ — суверенное, Россия с уважением к этому относится, добавил представитель Кремля.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно». Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых организацией квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем.

На Западе полагают, что выход ОАЭ из организаций способен усилить раскол между странами Ближнего Востока, подорвав стабильность в регионе.