США выступили с новыми угрозами из-за иранской нефти

Вашингтон ужесточает меры по ограничению поставок иранской нефти, которая остается ключевым источником доходов Тегерана. На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против китайского нефтеперерабатывающего завода Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co. Во вторник ведомство предупредило, что под вторичные санкции могут попасть все банки, участвующие в торговле с Ираном, передает Bloomberg.

В заявлении Минфина отмечается, что ведомство готово использовать все доступные инструменты против иностранных финансовых институтов, которые продолжают поддерживать Иран. Банкам рекомендуется усилить риск-менеджмент и проверки при работе с НПЗ, особенно в провинции Шаньдун.

Китай формально не признает односторонние санкции, но его государственные банки обычно их соблюдают, чтобы сохранить доступ к долларовым расчетам. В феврале 2022 года ICBC и Bank of China уже ограничивали финансирование российских товаров, хотя тогда санкции не касались энергетики. А после введения вторичных санкций против структур, поддерживающих Москву, китайские банки ужесточили условия для российских клиентов.

Китай остается главным покупателем иранской нефти. Ее закупают в том числе мелкие переработчики, так называемые «чайники». Нефть перевозят на теневых танкерах, перегружают в море и перемаркировывают под малазийскую, чтобы скрыть происхождение.

Усиление давления на частных игроков, контролирующих до трети мощностей Китая, может создать напряженность перед ожидаемым саммитом лидеров США и Китая в следующем месяце. Представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Вашингтон должен прекратить преднамеренные санкции и использование экстерриториальной юрисдикции, а Пекин намерен защищать права своих компаний. Также Минфин США ввел санкции против 35 организаций и частных лиц, связанных с теневыми банковскими сетями Ирана.