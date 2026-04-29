Глава ФНС рассказал о мерах по обелению экономики

Федеральная налоговая служба (ФНС) работает над обелением экономики, среди важных шагов - внедрение с 1 июня системы ожидания поставки товаров - СПОТ. Об этом рассказал глав ведомства Даниил Егоров на "Правительственном часе" в Совете Федерации.

"Нам нужно, чтобы товар точно дошел до понятного нам покупателя. Для этого покупатели оформляют так называемые QR-коды, предоставляя обеспечительный платеж и указывая, какой груз к ним придет. Этот QR-код передается транспортным компаниям, ввозящим через ЕАЭС товары, и их будет легко идентифицировать - как товар, так и стоимость, так и покупатели этого товара", - пояснил он.

Ранее на заседании комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам он говорил, что в настоящее время обеспечительный платеж не для всех плательщиков обязателен, и не исключено, что в перспективе этот перечень расширят.