В Кремле прокомментировали возможность выхода России из формата ОПЕК+

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность выхода РФ из формата ОПЕК+ вслед за Объединенными Арабскими Эмиратами. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул важность сохранения диалога по балансированию энергетических рынков.

«Организация — это ОПЕК. А ОПЕК+ — это не организация. Важно, чтобы формат диалога сохранился, который позволяет балансировать энергетические рынки», — сказал он.

ОАЭ объявили о решении с 1 мая выйти из ОПЕК и ОПЕК+. Руководство страны пообещало «действовать ответственно» и увеличивать объемы добычи «постепенно и взвешенно». Эксперты объяснили, что в Абу-Даби решили отказаться от соблюдения принятых организацией квот и объявить «ценовую войну», наполнив рынок дешевым сырьем.

На Западе полагают, что выход ОАЭ из организаций способен усилить раскол между странами Ближнего Востока, подорвав стабильность в регионе.

