Стоимость нефти Brent достигла 119 долларов впервые с 19 марта

Стоимость нефти марки Brent, как следует из данных лондонской биржи ICE, повысилась до 119 долларов за баррель, оказавшись максимальной с 19 марта.

Основным фактором, из-за которого нефть дорожает, стало решение ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. О соответствующем решении заявил директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели.

Также стоимость энергоресурсов объясняется перекрытием Ормузского пролива в ходе вооруженного конфликта США с Ираном.

Абсолютный рекорд стоимости Brent был зафиксирован в июле 2008 года и составил 147,5 доллара за баррель.