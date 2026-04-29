Россиянам дали совет по инвестициям в 2026 году

Эксперт финансового рынка Андрей Бархота дал совет по инвестициям в 2026 году. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, в 2026 году лучше всего инвестировать в иностранную валюту, так как до конца года прогнозируется ослабление рубля.

«Сейчас было бы интересно инвестировать в иностранную валюту, особенно свободно конвертируемую, потому что есть ощущение, что рубль переоценен. Все-таки девальвационные движения продолжатся, и они могут быть очень резкими. То есть скачки, условно говоря, на пять-семь рублей в сторону ослабления рубля за неделю. Этого можно ожидать до конца года», — заявил Бархота.

Эксперт добавил, что на рынке акций российских компаний наблюдается высокий уровень рисков и неопределенности. Бархота уточнил, что доля вложений в акции в структуре сбережений не должна расти, но предпочтительной стратегией остаются сбережения с низким уровнем риска. К таким относятся краткосрочные депозиты, накопительные счета в банках, вложения в долговые ценные бумаги и облигации российских эмитентов с высоким кредитным рейтингом.

«Среди облигаций можно также рассмотреть замещающие еврооблигации российских эмитентов. Если рассматривать золото, то, мне кажется, потенциал бурного роста его стоимости уже исчерпан. На мировом рынке мы видим больше интереса к сырьевым активам. Золото не будет расти так же сильно, как в предыдущие периоды. Если вкладываться в золото, человек должен отдавать себе отчет, что это вложение на длительный срок. В краткосрочной перспективе значительной доходности там не будет», — рассказал он.

Ранее министр финансов Антон Силуанов призвал инвестировать сбережения в финансовые инструменты.