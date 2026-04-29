Эксперт объяснила, почему российский рынок акций не растет

Российский рынок акций не растет, несмотря на казалось бы отличные условия благодаря мощному росту цен на нефть из-за войны в Иране. По идее, он должен был бы котироваться гораздо выше, но ему сейчас мешают дорогой рубль и высокая ключевая ставка, отмечают опрошенные "Российской газетой" аналитики.

Индекс Мосбиржи продолжает движение вниз, в начале недели он опустился ниже 2700 пунктов - даже в феврале, когда еще никакой войны в Иране не было, а нефть торговалась дешево, средние показатели были выше. Конечно, нельзя сказать, что на взлет нефтяных котировок выше 100 долл. за баррель рынок не отреагировал вообще: в начале марта показатель взлетал выше 2900 пунктов, но с тех пор растерял набранные очки: инвесторы заметили не только позитив, но и атаки на российские НПЗ, санкционное давление и отсутствие прогресса в переговорах по Украине.

По данным Мосбиржи, с начала года лучше рынка выглядели нефть и газ, где отраслевой индекс прибавлял 6,18%, и финансы с ростом на 3,37%. Но рынок сейчас тянут вниз другие крупные секторы: недвижимость снижалась на 11,2%, металлы и добыча на 5,76%, потребительский сектор на 5,15%, ИТ на 2,18%. Поэтому общий индекс остается слабым даже при дорогой нефти, поясняет аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Основная причина отсутствия роста - длительное удержание жестких денежно-кредитных условий. Во-первых, происходит отток средств из акций в облигации, а также другие инструменты с фиксированной доходностью (вклады, фонды денежного рынка). Во-вторых, идет торможение потребительского спроса и экономической активности, стоимость фондирования остается высокой. Все это ведет к ухудшению финансовых результатов компаний - фактически многие из них находятся в фазе выживания и работают на то, чтобы расплатиться по процентам перед банками и держателями бондов", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

По ее мнению, переломным фактором, который может помочь рынку акций, может быть геополитика.

"Если вдруг мы услышим о возобновлении мирного трека по российско-украинскому конфликту, то это может стимулировать рост акций. Второй важный драйвер - это рубль. Нефть хоть и выросла в цене, но рубль остается ультракрепким. Разворот валютных пар наверх тоже может стимулировать восстановление акций экспортеров, которые во многом и формируют индекс Мосбиржи", - говорит эксперт.

По прогнозу Чернова, по году базовый сценарий для индекса Мосбиржи скорее нейтральный. При сохранении дорогой нефти и снижении ставки рынок может вернуться к 2800-3000 пунктам, но без прогресса по геополитике и при новых атаках на нефтегазовую инфраструктуру рост будет волнообразным и быстро выкупаться не будет, ожидает он.

"Главная проблема сейчас - в отсутствии идеи для переоценки всего рынка", - подчеркивает аналитик.

То есть глобально, несмотря на спекулятивные всплески, идей для мощного роста в акциях сейчас просто-напросто нет.