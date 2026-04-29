После сохранения ставки ФРС США золото ускорило падение
Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5-3,75% годовых.
Решение совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов, отмечает «Интерфакс».
На предыдущих двух заседаниях регулятор также сохранял ставку без изменений.
После выхода итогов заседания ФРС биржевая стоимость золота стала снижаться быстрее.
Цена июньского фьючерса на Нью-Йоркской бирже Comex доходила до 4546 долларов за тройскую унцию, сообщает ТАСС.
До публикации решений американского Центробанка стоимость золота находилась на уровне 4557 долларов.