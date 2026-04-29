Рынок акций отреагировал на предложение о перемирии к Дню Победы

Российский рынок акций отреагировал на предложение президента России Владимира Путина о перемирии на период празднования Дня Победы. Об этом сообщает РБК.

Как сообщает издание, после этой новости индекс Мосбиржи прибавил 0,53% и к 20:26 по мск достиг 2659,43 пункта на пике. К 20:52 индекс поднялся еще выше — до 2661,78 пункта. Кроме того, в лидерах роста оказались акции «Мосэнерго» (+1,1%), МКБ (+1,08%), АФК «Система» (+0,85%).

Самое сильное падение замечено у бумаг «Полюс» (-4,48%), «Норникель» (-4,47%) и АЛРОСА (-3,19%). Как объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, это могло произойти из-за выступления короля Великобритании Карла III перед конгрессом США — в своей речи он призвал Вашингтон готовиться к войне с Россией.

«Это заявление теоретически можно было бы игнорировать, учитывая, что британская монархия большой официальной роли в современной геополитике не играет. Однако не исключено, что после такой риторики и особенно после одобрительной реакции на нее со стороны конгресса администрация Вашингтона к трехсторонним переговорам с Россией и Украиной вернется нескоро», — заявила Мильчакова.

Ранее президент США Дональд Трамп поддержал инициативу Путина по перемирию на День Победы.