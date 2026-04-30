Россия безвозмездно передала Нигеру 20 тыс. тонн минеральных удобрений

Российская сторона безвозмездно предоставила Нигеру крупную партию минеральных удобрений для поддержки сельскохозяйственного сектора африканской страны.

Церемония передачи 20 тыс. тонн минеральных удобрений состоялась 28 апреля в министерстве сельского хозяйства Нигера, передает РИА «Новости». Гуманитарный груз принял глава ведомства Махаман Усман.

«Церемония передачи партнерам из Нигера 20 тысяч тонн минеральных удобрений состоялась 28 апреля на площадке министерства сельского хозяйства страны. Это российская гуманитарная помощь», – сообщил посол РФ Виктор Воропаев.

Дипломат напомнил, что в конце 2025 года Москва уже направляла Нигеру 20 тыс. тонн пшеницы. Кроме того, весной того же года по линии Всемирной продовольственной программы ООН африканская республика получила более 350 тонн российского подсолнечного масла.

По словам Воропаева, Нигер обладает значительным потенциалом для превращения в крупного регионального экспортера сельхозпродукции. Москва придает большое значение развитию двусторонних связей в энергетике, сельском хозяйстве и сфере безопасности. Российская сторона также активно содействует странам Африки в противодействии террористическим угрозам.