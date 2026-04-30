В ЕС пожаловались на отсутствие полных данных о своих топливных резервах

Европейские политические круги и представители бизнеса в беседе с изданием Politico выразили озабоченность в связи с отсутствием в Евросоюзе точных данных о реальном объеме запасов энергоносителей.

Как отмечается в публикации, попытки Брюсселя предотвратить масштабный топливный дефицит, спровоцированный конфликтом с Ираном, натолкнулись на неожиданное препятствие - руководство сообщества не располагает достоверной информацией о том, каким количеством горючего оно фактически располагает.

Высокопоставленный источник в одном из профильных министерств энергетики европейской страны признался газете, что Евросоюз функционирует в условиях «очень ограниченных знаний» о состоянии рынка газа и нефти, а также имеет в распоряжении «крайне скудные данные» о собственных стратегических запасах.

Ситуацию усугубляет неопределенность с прогнозированием. Генеральный директор логистической корпорации DHL Group Тобиас Майер уточнил, что европейские операторы еще обладают некой информацией на ближайшие месяцы, май и июнь, однако предсказать, как будет развиваться ситуация с ресурсами в дальнейшем, уже довольно проблематично.

Майер подтвердил, что на континенте действительно существуют стратегические топливные резервы, однако единое понимание того, сколько из этого объема уже было израсходовано, в настоящий момент отсутствует.

