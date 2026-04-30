Грузия нарастила закупку популярного продукта из России

Грузия в марте нарастила импорт российского сыра до рекордного уровня, подсчитало РИА Новости на основе данных грузинской статслужбы.

За месяц поставки выросли в полтора раза — с 414,6 тысячи долларов в феврале до 626 тысяч долларов в марте. Это максимальный показатель с 2009 года, когда ведомство начало публиковать такую статистику.

По итогам марта Россия заняла четвертое место среди крупнейших поставщиков сыра в Грузию. Первую строчку заняла Польша (931,1 тысячи долларов), вторую — Германия (690,5 тысячи), третью — Турция (688,3 тысячи).

Ранее сообщалось, что Евросоюз в рамках 20-го пакета антироссийских санкций запретил импорт морской воды, ряда видов сырья, металлов, минералов и химикатов из России.

Ограничения затронули соль, хлорид натрия, гравий, щебень, строительный камень, известь, железную руду, а также лом и отходы черных металлов. Под запрет также попали изделия из вулканизированной резины и дубленые меха.

20-й пакет санкций был принят 23 апреля. Под ограничения попали 36 российских энергокомпаний, порты Мурманска и Туапсе, а также 46 судов, которые ЕС связывает с теневым флотом.