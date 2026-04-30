Цены на нефть взлетели до самого высокого с 2022 года уровня

Цены на нефть взлетели до самого высокого уровня с 2022 года, поскольку американо-иранская тупиковая ситуация не демонстрирует никаких признаков разрешения. Нефтяные рынки напуганы – при том, что Дональд Трамп, похоже, готов сохранить блокаду ВМС США, а Иран держит Ормузский пролив практически закрытым.

Цена на нефть марки Brent в среду взлетела выше 122 долларов за баррель, достигнув самого высокого уровня с 2022 года, поскольку переговоры между США и Ираном о прекращении огня зашли в тупик, а критически важный Ормузский пролив остался фактически закрытым, пишет The Guardian.

В результате однодневного скачка почти на 10% цена на нефть марки Brent достигла самого высокого уровня с начала войны, превысив 122 доллара, прежде чем опуститься примерно до 120 долларов. Со времени начала Россией специальной военной операции на Украине в 2022 году цена на нефть марки Brent не поднималась выше 120 долларов, напоминает издание.

Нефтяные рынки были напуганы на этой неделе, поскольку Дональд Трамп, похоже, готов сохранить блокаду иранских портов военно-морскими силами США, а Иран в ответ практически закрыл Ормузский пролив для других нефтяных танкеров.

Переговоры между США и Ираном, намеченные на выходные в Исламабаде в Пакистане, не увенчались успехом, и тупиковая ситуация продолжается, констатирует The Guardian.

Трамп в среду сказал, что Ирану “лучше поскорее поумнеть”, и на встрече с руководителями нефтяных компаний обсудил, какие шаги можно предпринять, чтобы “продлить нынешнюю блокаду на месяцы, если потребуется”, по словам представителя Белого дома.

Война идет уже 10-ю неделю, несмотря на первоначальные прогнозы Трампа о том, что конфликт продлится “всего» 4-6 недель, прежде чем Тегеран уступит. Мировые поставки нефти сокращаются почти на 20 миллионов баррелей каждый день из-за перекрытия пролива.

Аналитический центр Oxford Economics предупредил в своем блоге, что шестимесячная тупиковая ситуация в проливе может привести к тому, что к августу цены на нефть поднимутся до 190 долларов.

Экономист Пол Круг, бывший обозреватель New York Times, сказал, что, по его мнению, большинство аналитиков были “слишком оптимистичны” в отношении последствий затянувшегося Ормузского кризиса.

“На мой взгляд, полномасштабная глобальная рецессия более вероятна, чем нет, если пролив останется закрытым, скажем, еще на три месяца, что кажется вполне возможным”, - написал он в своем блоге 20 апреля.

В 2008 году, во время мирового финансового кризиса, цены на нефть подскочили до рекордно высоких значений, на короткое время достигнув отметки в 147 долларов. Через две недели после того, как США и Израиль нанесли свои первые удары по Ирану, Тегеран заявил, что миру необходимо подготовиться к цене в 200 долларов за баррель нефти.

Помимо роста цен на бензин, последствия резкого снижения предложения отразились на мировой экономике, вызвав рост инфляции и вызвав некоторые опасения по поводу надвигающейся глобальной рецессии.

Инфляция в США резко возросла в марте, а цены за год выросли на 3,3%. По ту сторону Атлантики Британия столкнулась с экономическим кризисом в размере 35 млрд фунтов стерлингов и риском рецессии в 2026 году из-за войны, предупредил аналитический центр.

В то время как Конгресс задавал вопросы министру обороны США Питу Хегсету по поводу растущих военных расходов и стратегии, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел целый день, обзванивая Индию, Кению и Польшу, пытаясь заручиться поддержкой в противостоянии своей страны с США.