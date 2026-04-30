Неравенство доходов в России достигло своего максимума за 18 лет

По итогам 2025 года коэффициент Джини в России составил 0,422, следует из опубликованных данных Росстата. Он отражает, насколько неравномерно распределены доходы внутри общества. Его величина варьируется от 0 до 1: чем выше значение, тем неравномернее распределено богатство внутри социума. Российский показатель по итогам 2025 года стал самым высоким за последние 18 лет, последний раз такой отметки неравенство доходов в России достигало в 2007 году.

Коэффициент Джини вырос на 2,7% по сравнению с 2024-м годом. Динамика по приросту показателя оказалась самой сильной за последние пять лет. Например, в 2024 году коэффициент вырос на 1,2% (до 0,410), в 2023-м — на 1,7% (до 0,405), в 2021-м — на 0,7% (до 0,409). В 2022 году коэффициент Джинни снизился на 2,7% (до 0,398).

Новая методика по старому вопросу

Росстат представил новую методологию расчета коэффициента Джини, которая учитывает налоговую нагрузку и региональную дифференциацию. Если текущая методика расчета показателя оперирует доходами до вычета подоходного налога (НДФЛ), то новая методика будет использовать доход, оставшийся уже после выплаты налогов, и с учетом межрегиональных отличий.

Новый показатель также будут использовать для определения того, насколько эффективно российские власти подошли к выполнению целей из указа президента. Согласно ему, коэффициент Джини должен снизиться до 0,37 к 2030-му, а к 2036-му и вовсе до 0,33.

Коэффициент Джини, рассчитанный по новой методике, составил 0,375, что близко к цели, поставленной перед чиновниками Владимиром Путиным. Показатель оказался заметно меньше, чем при расчете по стандартной методологии. Чем выше уровень дохода, тем больше уровень налоговых изъятий, поскольку с 2025 года в России действует прогрессивная шкала налогооблажения, объяснила доцент кафедры экономики труда и демографии экономического факультета Академии труда и социальных отношений Елены Вашаломидзе газете «Ведомости».

В Росстате пообещали в будущем публиковать оба коэффициента Джини — рассчитанные как по старой, так и по новой методологии.

Росстат уже публиковал ранее оценку коэффициента Джини в своем годовом отчете за 2025 год, однако затем удалил ее, заметил в марте проект «Если быть точным». Тогда она составляла 0,419. Эту оценку подтвердили и расчеты самого проекта. За удаление данных о неравенстве Росстат критиковали и депутаты Госдумы.