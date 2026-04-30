Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) отметил опустевшие полки в британских супермаркетах. По его словам, к такому результату привели неверные решения премьер-министра страны Кира Стармера, сообщают argumenti.ru.

Другое исследование показало, что около трех миллионов семей в Великобритании вынуждены идти на серьезные бытовые ограничения ради экономии на фоне резкого роста стоимости жизни. Результаты опроса опубликовала радиостанция LBC.

В материале радиостанции подчеркивается: из‑за ухудшения экономической ситуации британские домохозяйства не только пропускают приемы пищи, но и реже организуют семейные встречи и визиты к родственникам.

Детальный анализ данных исследования выявил масштаб изменений в потребительском поведении жителей страны. 85% взрослых британцев выражают серьезную обеспокоенность ростом цен на продукты питания. 67% домохозяйств уже скорректировали свои привычки в сфере покупок и потребления еды.

43% респондентов перешли на более дешевые продукты. 37% стали отдавать предпочтение бюджетным линейкам товаров в супермаркетах. 31% начали активнее закупаться по акциям и специальным предложениям.

Уровень потребительского доверия в апреле опустился до отметки минус 62 %, что стало минимальным значением с 2022 года. При этом в публикации не раскрываются некоторые методологические детали исследования: не указаны точные сроки его проведения, общее число опрошенных участников, а также величина статистической погрешности полученных данных.

Ранее стало известно, что министерство труда Великобритании выплатило более $1 млрд пособий умершим людям. Это стало следствием более 2,6 млн отдельных ошибок, связанных с оформлением государственных пенсий, пособий по охране психического здоровья и пособий по безработице.