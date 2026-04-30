США решили «усилить контроль» над ключевой артерией мировой торговли

США продолжают внешнеполитическую экспансию, несмотря на конфликт с Ираном. На этот раз внимание Вашингтона приковано к Индонезии, сообщает РИА Новости.

В середине апреля глава Пентагона Пит Хегсет и его индонезийский коллега Шафри Шамсуддин договорились о запуске «масштабного сотрудничества в оборонной сфере». Речь идет о совместных тренировках спецназа, морских и подводных проектах.

Индонезийские власти также обсуждали возможность открыть воздушное пространство для американских военных самолетов в ночное время без согласования, но позже в Джакарте уточнили, что вопрос еще прорабатывается.

Джакарта сохраняет равноудаленность от сторон в противостоянии России и Китая с Западом. Визит министра обороны в Вашингтон совпал с поездкой президента Индонезии в Москву. В ноябре 2024 года прошли совместные военно-морские учения России и Индонезии.

Устремления Вашингтона связаны с желанием «усилить контроль над Малаккским проливом» — ключевой артерией мировой торговли, через которую проходит 80% импорта нефти в Китай, отмечает агентство. США планируют создать новую базу на Кокосовых островах.

Ранее Трамп обещал вернуть Панамский канал, но сделка не закрыта. Не удалось добиться результатов и в Ормузе. В случае с Индонезией США действуют осторожно, рассчитывая, что доступ к проливам станет козырем в противостоянии держав, пишут авторы.