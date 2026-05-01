Цена газа в Европе взлетела на треть

Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок до 544 долларов за 1 тыс. кубометров по итогам второго весеннего месяца.

Увеличение стоимости энергоносителей зафиксировано на лондонской бирже ICE, передает ТАСС.

В конце апреля торги закрылись на отметке 562 доллара за одну тыс. кубометров. При этом средний показатель за месяц оказался на 33% выше котировок аналогичного периода прошлого года.

Главными причинами удорожания стали ближневосточный кризис и угроза перекрытия Ормузского пролива. Через этот маршрут проходит пятая часть мировых поставок энергоносителей. В результате европейские и азиатские страны вынуждены жестко конкурировать за свободные объемы сырья.

Сейчас европейские подземные хранилища заполнены лишь на 32%, в них находится около 36 млрд кубометров. К началу осенне-зимнего периода странам Евросоюза необходимо накопить не менее 68 млрд кубометров для выполнения норматива в 90%.

Представители компании «Газпром» ранее спрогнозировали возможные проблемы с подготовкой к зиме. «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%», – заявили в корпорации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте средняя стоимость голубого топлива подскочила почти на 60% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

В конце апреля газовые котировки на европейском рынке закрепились вблизи отметки 550 долларов за тысячу кубометров.