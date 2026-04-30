Новак заявил о глубочайшем кризисе в мировой нефтяной отрасли

Вице-премьер Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума заявил о глубоком кризисе в мировой нефтяной отрасли.

По его словам, «мы видим, что продолжается глубочайший кризис в отрасли, огромное количество нефти сегодня не поступает на рынок», передает РИА «Новости».

Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что американо-израильский конфликт грозит Европе многолетним энергетическим кризисом и уже вынудил регион потратить дополнительные 27 млрд евро на топливо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС рассматривает возможность введения чрезвычайных мер для предотвращения энергетического кризиса.