В России назвали 2026 год «переломным» для экономики страны

2026 год стал переломным для российской экономики, заявила профессор МГУ Наталья Зубаревич на инвестиционном форуме ВТБ в Нижнем Новгороде. По ее словам, ситуацию сегодня можно охарактеризовать одним словом — «нестабильность», передает РБК.

Спад производства в России идет уже второй год. В зоне падения — машиностроение, производство стройматериалов, черная металлургия и добыча нефти. Растет только оборонный комплекс и агросектор, неплохо держалась часть сервисов, но 2026-й стал «переломным».

Экономист также отметила проблемы в угольной отрасли Кемеровской области. Потерянные 50 миллионов тонн экспорта в Европу не вернуть, а переориентировать все на Восток невозможно, поэтому регион еще не нащупал дна кризиса. Сложности сохраняются и в лесопереработке на северо-западе.

По данным Минэкономразвития и Росстата, по итогам 2025 года машиностроение выросло на 7,7%, производство стройматериалов упало на 8,3%, металлургия — на 2,1%. Добыча нефти снизилась примерно на 1%, до 512 миллионов тонн. Агросектор прибавил 4,9%.

Инфляцию разогнал мощный бюджетный импульс последних двух лет, который ушел в основном в отрасли, не производящие товары. У ЦБ, по словам Зубаревич, не было других способов борьбы с ростом цен, кроме ключевой ставки. По итогам 2025 года инфляция составила 5,59% против 9,52% годом ранее. На заседании 24 апреля Банк России снизил ставку до 14,5% годовых.