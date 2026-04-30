Эксперты оценили «реальные траты» США на войну с Ираном

Руководство Пентагона впервые официально назвало стоимость войны в Иране в ходе слушаний в Конгрессе. Озвученная сумма в 25 миллиардов долларов вызвала критику аналитиков, которые считают, что реальные расходы значительно выше, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, основанным на информации военного ведомства, только боеприпасы, уничтоженная техника и операционные расходы уже составили 14 миллиардов долларов. Из них 8 миллиардов ушли на закупку боеприпасов, 5 миллиардов — на замену сбитых самолетов и уничтоженного оборудования, 1 миллиард — на содержание двух авианосцев и 16 эсминцев за 39 дней непрерывных ударов.

В отчет не включены ремонт объектов в регионе (включая штаб-квартиру Пятого флота в Бахрейне), расходы на наращивание сил до 28 февраля и затраты на текущую блокаду. Старший научный сотрудник Центра Стимсона Келли Грико назвала сумму в 25 миллиардов долларов узким бухгалтерским учетом прямых боевых действий, который не учитывает ущерб базам и выросшие счета за топливо.

Исполняющий обязанности финансового контролера Пентагона Джулс Херст подтвердил, что итоговая цифра включает боеприпасы и операционные расходы, но отказался предоставить детализацию.

США потеряли десятки единиц авиатехники, включая беспилотники MQ-9 Reaper, истребители F-15E, самолет ДРЛО E-3, заправщики KC-135, штурмовик A-10 и транспортники MC-130J. Уничтожены или повреждены радарные системы стоимостью сотни миллионов долларов каждая.

По данным Беки Вассер из Bloomberg Economics, расходы на содержание группировки составляют 4,9 миллиона долларов в день на один авианосец, 3,8 миллиона — на его авиакрыло и 600 тысяч — на один эсминец. Только за 39 дней активных боев работа двух авианосных групп и 16 эсминцев обошлась в 1 миллиард долларов.