В США представили сценарии развития мировой экономики до 2050 года

Аналитический центр BCG Henderson Institute, входящий в Boston Consulting Group, представил сценарии развития мировой экономики до 2050 года, передает РБК.

Первый сценарий: если экономика продолжит фрагментироваться на блоки, мировая торговля сожмется до 35% глобального ВВП (уровень холодной войны), а расходы на оборону вырастут втрое, что полностью остановит экономическое развитие. Второй: если страны договорятся о регулировании нейросетей, планету ждет ИИ-утопия. Мировая экономика утроится, а разрыв между бедными и богатыми резко сократится.

Сценарии построены на анализе более 100 мегатрендов и столетии макроэкономических данных. В BCG Henderson Institute задумали их как инструмент проактивной подготовки CEO и бизнес-лидеров к разным исходам.

Ранее профессор МГУ Наталья Зубаревич заявила, что 2026 год стал переломным для российской экономики. Выступая на инвестиционном форуме ВТБ в Нижнем Новгороде, она охарактеризовала ситуацию одним словом — «нестабильность».

По словам экономиста, спад производства в России идет уже второй год. В зоне падения — машиностроение, производство стройматериалов, черная металлургия и добыча нефти. Рост фиксируется только в оборонном комплексе и агросекторе, часть сервисов держалась неплохо до 2026-го, который и стал переломным.