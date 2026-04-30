В России массово закрываются магазины: что происходит

Российский ритейл переживает кардинальные изменения в стратегическом подходе к развитию, чему свидетельствует масштабное сокращение сетей и переориентация на более эффективные форматы.

В условиях роста операционных расходов, снижающейся потребительской активности и усиления конкуренции со стороны онлайн-торговли крупные торговые компании вынуждены пересматривать свои бизнес-модели, ориентируясь на оптимизацию офлайн-пространств.

В последние два года, особенно в 2025 и 2026-м, этот тренд стал особенно заметным: крупные и стабильные бренды без колебаний закрывают убыточные точки, чтобы снизить издержки и укрепить свои позиции на рынке.

Процесс происходит в контексте необходимости баланса между затратами и доходами. Расходы на содержание магазинов с ростом арендных ставок, падением покупательского трафика и конкуренцией со стороны интернет-торговых площадок делают содержание неэффективных локаций экономически недопустимым.

Российский продуктовый ретейлер закрыл почти 300 магазинов

В результате современные ритейлеры проявляют исключительную осторожность при открытии новых магазинов, выбирая только проверенные с высокой проходимостью точки, и не стесняются быстро ликвидировать те, что не окупаются, — что ранее считалось признаком слабости бизнеса, сегодня стало нормой для сохранения конкуренции и выживания.

Экспертное сообщество отмечает, что сокращение торговых точек — это не крах, а логичный этап переосмысления бизнес-моделей. В 2026 году основной акцент делается на развитие флагманских магазинов, укрепление лояльности клиентов и интеграцию офлайн-форматов с онлайн-каналами через собственные платформы и маркетплейсы.

Такой подход помогает снизить издержки и адаптироваться к новой рыночной реальности, одновременно создавая условия для устойчивого роста в условиях изменяющейся конкуренции. С начала 2024 года и особенно после массового расширения в 2022–2024 годах эта тенденция стала очень заметной. Компании начали пересматривать свою стратегию, делая ставку на качество, а не на количество.

Многие бренды, включая такие крупные как Gloria Jeans, в первом квартале 2026 года закрыли десятки магазинов, в том числе в Москве. Аналогичные процессы происходят у O'STIN, Funday, Desport и Motherbear. Особенно под угрозой находятся филиалы Melon Fashion Group (бренды BeFree, Zarina, Love Republic и другие), а также у некоторых сетей, например Zenden, наблюдается риск окончательного ухода с рынка из-за сложностей с финансами и судебных споров.

Массовые закрытия негативно сказываются на ситуации в сфере торговой недвижимости: доля вакантных площадей в торговых центрах растет. В Москве показатель пустующих лотов к 2026 году может достичь 11%, что говорит о необходимости пересмотра концепции торговых комплексов.

В ответ на это сегмент развлекательных, спортивных и досуговых форматов постепенно замещает традиционный шопинг: покупатели все чаще приходят в торговые центры не только за товарами, но и за эмоциями, отдыхом и развлечениями. Это связано с тем, что маркетплейсы, обладающие широкой ассортиментной линией, удобной доставкой и более выгодными ценами, все больше удовлетворяют основные потребности потребителей, вытесняя классические магазины на второй план.

Данная трансформация рынка ритейла носит исключительно важный, хотя и болезненный характер: эпоха стремительного расширения и безудержного роста доли физической торговли уходит в прошлое. На смену ей приходит эпоха концентрации усилий на эффективности, цифровых технологиях и адаптации к новым условиям.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2026 года в России продолжится сокращение количества магазинов в сегментах книжной торговли, косметики, одежды, обуви, товаров для ремонта и строительства, электроники и цветов. В то же время наблюдается динамичный рост продуктовых дискаунтеров, которые демонстрируют высокие показатели выручки и продолжают активно расширять сеть новых точек, подтверждая свою способность успешно конкурировать в новой экономической парадигме.