Судостроительная отрасль столкнулась с новым вызовом из-за войны в Иране

Судостроительная отрасль столкнулась с перебоями поставок смазочных материалов и красок из-за войны США и Израиля против Ирана, пишет Financial Times. Компаниям грозит рост издержек и дефицит сырья на фоне рекордной загрузки мощностей.

Японская Imabari Shipbuilding, крупнейшая судостроительная компания страны, сообщила, что сбои проявляются во всей цепочке — от судового топлива до смазочных масел и краски. Генеральный директор Юкито Хигаки заявил об этом на отраслевой выставке в Токио.

Китай, Южная Корея и Япония — крупнейшие судостроительные державы — завалены заказами, но испытывают дефицит ключевых компонентов. Новым заказчикам придется ждать поставки как минимум до 2029 года. Президент Mitsubishi Shipbuilding Шин Уэда отметил, что поставщики уже просят пересмотреть сроки и повысить цены.

Южнокорейские верфи пострадали меньше. HD Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries и Hanwha Ocean заявили, что имеют достаточные запасы и пока не фиксируют задержек. Однако в Hanwha Ocean не исключили проблем в случае затяжного конфликта.

По данным Veson Nautical, количество контрактов на строительство новых сухогрузов упало с 45 в январе до нуля в апреле. Если сбои серьезно затронут верфи Китая и Южной Кореи, к 2030 году может быть построено недостаточно судов для перевозки СПГ, предупреждают топ-менеджеры.