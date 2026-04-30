Кабмин РФ отменит мораторий на обнуление топливного демпфера

Правительство России решило не продлевать мораторий на обнуление демпфирующего механизма после 1 мая.

Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

— Что касается моратория на демпфер, то, учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства. Если будет потребность в такого рода решениях, тогда отдельно будет принято решение, — сказал он.

Демпферный механизм должен компенсировать нефтяным компаниям разницу между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке, чтобы сдерживать рост стоимости топлива в РФ. Соответствующий мораторий был введен с октября 2025 года по 1 мая 2026 года, пишет ТАСС.

31 марта заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко, заявил что Россия не будет поставлять нефть в государства, поддерживающие механизм ценового потолка. Дипломат отметил, что ситуация на энергетических рынках подвержена сильной волатильности, наблюдаются нехватка и рост стоимости энергоресурсов.

В ноябре прошлого года Новак отметил, что оптовые цены на бензин и дизельное топливо начали постепенно идти вниз, что отразится на ценниках на автомобильных заправках. Он объяснил это несколькими причинами.