Страна Азии показала рекордный за 39 лет экономический рост

Несмотря на потрясения, вызванные иранским кризисом, экономика Тайваня смогла показать рекордные темпы роста. Об этом сообщило Bloomberg.

Оказалось, что в I квартале 2026 года ВВП этого государства вырос почти на 13,7 процента, что оказалось самым высоким значением с 1987 года. Таким образом Тайвань продолжает извлекать огромную выгоду из глобального спроса на продукцию, необходимую для развития искусственного интеллекта.

Достигнутый результат ослабил опасения по поводу того, как на тайваньской экономике скажутся последствия войны, развязанной США и Израилем против Ирана. В частности, речь шла о скачке мировых цен на энергоносители. Несмотря на это, остров смог показать 62-процентный рост экспорта.

В начале марта были опубликованы прогнозы, согласно которым проблемы с поставками энергоносителей через Ормузский пролив могут создать большие трудности для экономик таких государств, как Япония, Южная Корея и Тайвань.