Россия предложила Казахстану альтернативные «Дружбе» пути поставки нефти

Для Казахстана найдены альтернативные нефтепроводу «Дружба» пути поставки нефти. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах, передает РИА Новости.

По его словам, ни одна страна с точки зрения объемов поставок топлива не страдает. Что касается направления на нефтеперерабатывающий завод Schwedt в Германию, оно на сегодняшний день не работает, добавил Новак.

На этой неделе стало известно, что Москва намерена прекратить транзит казахстанской нефти в Германию по одному из ответвлений трубопровода «Дружба» с 1 мая. Это может создать проблемы ФРГ, поскольку Казахстан поставляет почти 20% нефти на крупный нефтеперерабатывающий завод в городе Шведт (PCK Schwedt), который производит 90% бензина, авиационного топлива, дизельного топлива и мазута для Берлина и соседней земли Бранденбург.

В Москве объясняют решение техническими причинами, однако эксперты видят и политическую составляющую. Потенциальные перебои могут усилить давление РФ на энергетический рынок ФРГ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».