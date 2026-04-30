Еврозоне предсказали ухудшение экономической ситуации
Экономическое будущее еврозоны во многом зависит от того, как будет развиваться ближневосточный кризис. Об этом предупредила глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард. Ее процитировало Bloomberg.
По словам Лагард, в настоящее время вырос риск замедления экономического роста. Причиной этого стали перебои в поставках энергоносителей. Если такое положение дел скоро не закончится, то еврозона может столкнуться со значительным и продолжительным периодом дорогого топлива. Это скажется на доходах компаний и домохозяйств, которые станут куда более сдержанны в расходах и инвестициях.
Как пояснила Лагард, из-за ситуации с энергоносителями инфляция в еврозоне в ближайшее время будет серьезно превышать целевой уровень ЕЦБ в два процента. Она также обратила внимание на увеличение сроков доставки товаров и снижение спроса на рабочую силу.
Впрочем, как уточнила глава банка, стагфляции ждать не приходится. У европейского регулятора достаточно сил, чтобы вернуть инфляцию к двум процентам.
По данным канала CNBC, в апреле 2026 года еврозона столкнулась с трехпроцентным скачком инфляции, главной причиной которого стало подорожание энергоносителей. В то же время экономика за указанное время выросла всего на 0,1 процента.