Подсчитаны потери мирового нефтерынка из-за войны в Иране

С начала эскалации на Ближнем Востоке мировой нефтерынок недополучил порядка 600 миллионов баррелей сырья. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.

Блокировка Ираном Ормузского пролива привела к потере порядка 10-12 миллионов баррелей в сутки. Именно таких ежедневных объемов лишился глобальный энергорынок из-за войны в Иране, пояснил Новак.

«Суммарно за период кризиса — это 600 млн баррелей примерно», — констатировал вице-премьер.

Подобные потери он назвал «достаточно большими». В результате нарушения судоходства в акватории ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии многие страны были вынуждены задействовать собственные резервы, истощая стратегические запасы сырья.

«Но именно для таких целей они и накоплялись», — резюмировал Новак.

Из-за блокировки пролива Ормуз мировые цены на нефть устремились вверх. На пике котировки эталонной североморской марки сырья Brent они вплотную приближались к 120 долларам за баррель. К настоящему времени цены на сырье предупредили аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs, стоимость Brent сможет пробить исторический максимум и приблизиться к 150 долларам за баррель до конца этого года.