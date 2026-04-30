Израиль сделал новое заявление по ситуации с российским зерном

МИД Израиля заявил, что каких-либо доказательств в поддержку своих обвинений, связанных с прибытием в порт Хайфы сухогруза с российским зерном, Украина так и не предоставила. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломаты сообщили, что с вопросом о происхождении груза израильская полиция обратилась в украинскую прокуратуру, но ответа по существу не получила.

Также ведомство не получило никаких свидетельств из других источников, что зерно было выращено на территории новых российских регионов.

При этом в заявлении отмечается, что судно, которое должно было войти в порт на следующей неделе, решило покинуть территориальные воды Израиля.

Ранее израильский импортер «Ценципер» объявил о вынужденной отсрочке разгрузки судна с зерном, доставленным с новых территорий России. Заявление было сделано в свете израильского кризиса с Украиной.