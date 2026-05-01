Аналитик рассказал, что будет с курсом рубля на предстоящей неделе

Курс рубля может подвергнуться колебаниям, цены на нефть снова настроены на рост, рынок акций ищет выходы после серьезной просадки. Об этом рассказали "Российской газете" финансовые аналитики.

Рубль

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка:

- Мы ожидаем, что рубль на предстоящей неделе останется крепким и продолжит торговаться в устоявшихся диапазонах 73-78 рублей за доллар, 10,7-11,4 рубля за юань и 86-92 рублей за евро.

Активность торгов из-за майских праздников будет пониженная, поэтому возможны более широкие колебания рубля.

В пользу рубля по-прежнему выступают высокие нефтяные цены из-за войны на Ближнем Востоке. В марте цена на российскую экспортную нефть Юралс выросла до 77 долл. за баррель после 45 долл. в феврале и 41 долл. в январе, в апреле цена Urals и вовсе держалась чуть ниже 100 долл. за баррель.

В среду, 6 мая, Минфин объявит объем покупок валюты по бюджетному правилу - мы оцениваем объем покупок на предстоящий месяц в размере 420 млрд руб. Сами покупки начнутся в пятницу, 8 мая. Покупки валюты Минфином, на наш взгляд, скорее ограничат укрепление рубля, чем приведут к развороту тенденции в сторону ослабления рубля.

Негативным фактором для рубля является сезонное возрастание спроса на валюту для закупки импорта и для зарубежных поездок на майские праздники и летние отпуска.

Нефть

Владимир Евстифеев, руководитель аналитического управления банка "Зенит":

- Мировые цены на нефть сохраняют тенденцию к росту из-за отсутствия обнадеживающих геополитических новостей.

Главной темой остается Ближний Восток, где сохраняется блокировка Ормузского пролива, лишая мировую экономику значительной части нефтяного предложения. Обмен заявлениями США и Ирана продолжает носить противоречивый характер. Иран требует от США снятия морской блокады для возобновления переговоров, тогда как Дональд Трамп не спешит ее снимать.

Кроме того, риторика американского президента вновь приобретает агрессивный характер в отношении Тегерана, что также подталкивает цены на нефть к новым локальным максимумам. Теперь не исключается сценарий, при котором США может осуществить боевые действия с целью заставить Иран сесть за стол переговоров с меньшим количеством условий.

Знаковым событием для нефтяного рынка стал выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+. Инвесторы увидели в этом признаки того, что иранский конфликт может затянуться на продолжительное время.

Выход ОАЭ из картеля снижает возможности ОПЕК+ для контроля ценовой динамики мирового рынка нефти. Большинство остальных членов ОПЕК и ОПЕК+ высказались об отсутствии планов по выходу из организаций.

С учетом того, что ближневосточный конфликт не демонстрирует признаков завершения, цены на нефть скорее останутся на повышенном уровне. Несмотря на волатильную риторику участников конфликта, для нефтяного рынка важны объемы поставок, которые остаются недостаточными в условиях блокировки Ормузского пролива. Кроме того, чем дольше сохраняется противостояние, тем больше накапливается рисков для мировой экономики, которые в долгосрочном периоде будут негативны для спроса на энергоносители.

Биржа

Людмила Рокотянская, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций":

- Индекс Мосбиржи снижается восьмую неделю подряд. С пиков 9 марта потеряно порядка 10%. В среду наблюдалось ускорение падения без каких-либо явных новостных триггеров и на раллирующей нефти. Техническая картина на этой неделе резко ухудшилась. Финальные цели нисходящего движения могут оказаться значительно ниже. Пока падение приостановлено вблизи зоны поддержки 2620 пунктов. Для отмены негативных сценариев необходимо быстрое и уверенное возвращение индекса выше 2715 пунктов. На следующей неделе, вероятнее всего, продолжится развитие отскока. Но на фоне череды майских праздников торговая активность может быть пониженной.

Из значимых событий, которые могут повлиять на рынок, можно ожидать уточнения дат визита Владимира Путина в Китай. Также продолжаем следить за нефтяными фьючерсами - 1 мая рынок перейдет на новый контракт, а значит в ближайшие торговые дни после этого начнет вырисовываться направление будущей динамики нефти.

Валютные пары пока находятся на дне, но могут развернуться - на рынок вернется Минфин. Это может стать дополнительным драйвером для восстановления акций экспортеров.