Росстат: просроченная задолженность российских компаний превысила 8 трлн рублей

По обновленным данным Росстата, опубликованным в апреле, объем просроченной дебиторской задолженности российских организаций по состоянию на январь 2026 года достиг почти 8,2 триллиона рублей. Этот показатель фиксирует долги покупателей, заказчиков, включая иностранных контрагентов, перед поставщиками за уже отгруженные товары и оказанные услуги. Для сравнения, годом ранее, в апреле 2024 года, объем неплатежей был значительно ниже и составлял 6,7 триллиона рублей, что демонстрирует тревожный тренд роста финансовой нагрузки на бизнес. Эксперты связывают эту динамику с общим ухудшением платежной дисциплины в условиях высокой ключевой ставки и сжатия денежной массы.

На фоне корпоративного долгового кризиса, как отмечает News.ru, растет и давление на граждан. Согласно статистике Центробанка, объем кредитов и займов физических лиц в России впервые в истории превысил отметку в 45 триллионов рублей. Только за первые три месяца 2026 года совокупный портфель прибавил почти триллион рублей, показав рост в 2,2%. Увеличение закредитованности населения неизбежно сказывается на способности людей обслуживать свои обязательства, что провоцирует рост просрочки на розничном уровне и, как следствие, увеличивает дебиторскую задолженность компаний в отдельных сегментах рынка.

Дополнительным индикатором кризиса неплатежей стала ситуация с заработными платами. Росстат также сообщил, что общая сумма долгов по зарплате в России на конец марта 2026 года превысила 2,1 миллиарда рублей, увеличившись за месяц на 6%. В годовом выражении этот показатель вырос на тревожные 47,1%, что подтверждает системный характер проблемы: организации, не получая оплаты от контрагентов, вынуждены экономить на операционных расходах, в том числе на оплате труда собственных сотрудников. Таким образом, долговые цепочки замыкаются, создавая риски для социальной стабильности.

Примечательно, что параллельно с ростом внутренних неплатежей увеличивается и объем принудительных взысканий с иностранных корпораций. Ранее сообщалось, что общая сумма штрафов и имущественных санкций, принудительно взыскиваемых с американской корпорации Google LLC в России, достигла 42 миллиардов рублей, тогда как в феврале этот показатель составлял чуть более 26 миллиардов. Несмотря на специфический характер этой задолженности, она также вносит вклад в общую картину дебиторских начислений, отражая ужесточение правоприменительной практики в отношении крупных должников.