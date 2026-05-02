В Иране начали сокращать добычу нефти по одной причине

Иран начал сокращать добычу нефти, чтобы не допустить переполнения нефтехранилищ на фоне морской блокады со стороны Соединенных Штатов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

По данным источников, иранская сторона приступила к снижению объемов заблаговременно.

Отмечается, что местные инженеры обладают достаточным опытом для безопасной консервации скважин. Это позволит избежать серьезного ущерба для инфраструктуры и оперативно возобновить производство в будущем.

США ввели морскую блокаду Ирана 13 апреля. Американские военные заявили о намерении блокировать движение всех судов, направляющихся к портам республики или отплывающих от ее берегов. В конце апреля президент США Дональд Трамп предупреждал, что иранские нефтепроводы могут вскоре взорваться при продолжении блокады.

Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани 28 апреля заявил: «Соединенные Штаты, установив морскую блокаду Ирана, сопровождающуюся захватом коммерческих судов и помещением под стражу экипажей, фактически действуют как пираты и террористы».

Ранее сообщалось, что США начали конфискацию перехваченных иранских нефтяных танкеров.

Спикер Меджлиса Ирана Багер Галибаф предсказал подорожание нефти до 140 долларов из-за блокады.