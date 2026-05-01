Аксаков: тенденция к снижению ключевой ставки сохранится

Ключевая ставка будет постепенно снижаться, на следующем заседании совета директоров Банк России может снова принять соответствующее решение. Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с ТАСС.

«Я думаю, что на следующем заседании [совета директоров Банк России] также на 0,5 процентного пункта снизит [ключевую ставку] и будет поэтапно снижать. <…> Тенденция к снижению ключевой ставки будет продолжаться», — сказал он.

По словам Аксакова, резкого снижения регулятор не допустит из-за рисков инфляции.

24 апреля Центробанк (ЦБ) снизил ключевую ставку с 15% до 14,5%. В ЦБ объяснили свое решение тем, что внутренний спрос в экономике уже приблизился к возможностям бизнеса. Проще говоря, экономика постепенно охлаждается, а спрос уже не так сильно давит на цены. При этом ЦБ не считает инфляцию побежденной: устойчивый рост цен, по оценке регулятора, пока остается в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Также сохраняется неопределенность из-за внешних условий и бюджетной политики.