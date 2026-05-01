Китай обнулил пошлины для всей Африки, оставив за бортом только одно государство

Пекин как пишет Российская газе сделал решительный шаг в своей торговой политике, объявив о введении нулевых таможенных пошлин для всех без исключения африканских государств. Исключение сделано лишь для одной страны — Эсватини, которая сохраняет дипломатические отношения с Тайванем. С 1 мая 2025 года беспошлинный режим распространится на 53 африканские страны и останется в силе вплоть до 30 апреля 2028 года, хотя дальнейшие перспективы после этой даты пока не уточняются. До этого, с декабря 2024 года, льгота действовала только для 33 наименее развитых государств континента, и теперь Китай официально стал первой крупной экономикой мира, предоставившей Африке односторонний доступ на свой рынок без каких-либо тарифных барьеров.

Такое решение Пекина эксперты расценивают как мощный инструмент укрепления политического и экономического влияния на континенте, однако эффект от отмены пошлин может оказаться не столь однозначным. Аналитики подчеркивают, что именно тарифы редко являлись главным препятствием для африканских экспортеров. В структуре африканского экспорта в Китай по-прежнему доминирует сырье — нефть, руды и полезные ископаемые, а перерабатывающие отрасли континента пока не готовы к рывку. Более того, торговый баланс остается катастрофически смещенным в пользу Пекина, и разрыв продолжает нарастать: только за прошлый год дефицит Африки в торговле с Китаем вырос на 65%, достигнув рекордных 102 миллиардов долларов.

Наибольшие выгоды от беспошлинного режима, по прогнозам, получат не беднейшие, а наиболее развитые и индустриализированные экономики, такие как Южно-Африканская Республика и Марокко. Для них открываются реальные возможности для расширения экспорта продукции с добавленной стоимостью. Однако эксперты предупреждают о риске неравномерного распределения преимуществ: страны с менее диверсифицированной экономикой рискуют остаться в роли наблюдателей, тогда как сырьевые гиганты могут еще глубже увязнуть в модели поставок ресурсов, не развивая переработку.

Отдельного внимания заслуживает статус Эсватини, оставшейся единственной африканской страной, не попавшей в льготный список. Аналитики единодушны: это чисто политическое решение, сигнал остальным двенадцати государствам мира, все еще поддерживающим официальные отношения с Тайванем. Пекин демонстрирует, что доступ на его огромный рынок — это привилегия, которая напрямую связана с признанием принципа «одного Китая».