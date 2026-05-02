Минфин вернется к бюджетному правилу: что это несет курсу доллара?

Курс доллара в апреле снизился прежде всего из-за больших объемов предложения валюты со стороны экспортеров, дорогой нефти и слабого импортного спроса.

«Дополнительную поддержку рублю дал налоговый период. Его пик пришелся на 28 апреля, поэтому компании-экспортеры активнее продавали валютную выручку под рублевые налоговые отчисления в бюджет. По данным ЦБ, к 30 апреля официальный курс доллара составил 74,8806 рубля. В мае картина станет менее комфортной для рубля, так как налоговый фактор после 28 апреля будет слабеть, что мы наблюдаем уже сегодня, так как рубль немного ослаб, а Минфин возобновит операции с валютой и золотом по бюджетному правилу», - сообщил «Свободной Прессе» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Операции стартуют с мая, а объем должен быть раскрыт в третий рабочий день месяца. Отложенные операции за март и апрель также учтут при расчете майского объема.

«Поэтому мой базовый сценарий на май подразумевает умеренное ослабление рубля, но без резкого скачка курса доллара. Высокая ключевая ставка, дорогая нефть и ограниченный санкциями импорт пока не дают оснований ждать сильной девальвации российской национальной валюты. Мой прогноз диапазона торгов по доллару на май подразумевает 74,5–76,5 рубля. Если объем операций Минфина окажется крупнее ожиданий, доллар может закрепиться ближе к верхней границе этого коридора», - сделал прогноз эксперт.

Напомним, Центробанк установил официальный курс доллара, евро и юаня с 1 мая.

По сравнению с предыдущим значением курс доллара снизился на 7 копеек, составив 74,8014 руб. Курс евро вырос на 86 коп. до 88,6429 руб.

Китайский юань установлен на 10,9593 руб.