Нацбанк Украины сдержал учетную ставку на уровне 15%

Учетная ставка Национального банка Украины остается на отметке 15%. Это решение, по словам председателя НБУ Андрея Пышного, направлено на стабилизацию валютного рынка и сдерживание инфляционных ожиданий. При этом регулятор ухудшил свои основные макроэкономические прогнозы, что свидетельствует о нарастающих дисбалансах.

Ценовое давление усиливается по нескольким причинам. К ним относятся последствия атак на энергетическую инфраструктуру, повышение цен на топливо из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке и отложенный эффект от ослабления гривны. Еще одним фактором стал опережающий ожидания рост заработных плат, который также подстегивает инфляцию.

Прогноз по инфляции на конец 2026 года был пересмотрен в сторону повышения — с 7,5% до 9,4%. Это означает выход за рамки ранее планируемой траектории стабилизации.

Одновременно ухудшен прогноз по экономическому росту: ожидания по ВВП на 2026 год снижены с 1,8% до 1,3%. На 2027–2028 годы НБУ сохраняет умеренно оптимистичный сценарий с ростом в 2,8-3,7%, хотя он сильно зависит от внешних условий.

Международная помощь остается ключевым элементом макрофинансовой устойчивости. В 2026 году ожидается поступление около 53 миллиардов долларов, однако в последующие годы ее объемы прогнозируются на снижение: до 42 миллиардов в 2027-м и до 22 миллиардов в 2028 году. Это создает долгосрочный риск из-за сохраняющейся высокой зависимости экономики от внешнего финансирования.

Регулятор также обозначил системные угрозы. Среди них — потенциальный рост бюджетных расходов на оборону и восстановление, нестабильность внешнего финансирования, углубление демографических проблем и дефицит рабочей силы. Давление на гривну уже усилилось в начале года, чему способствовал рост импорта энергоресурсов и ухудшение курсовых ожиданий.

Фактически, текущая монетарная политика представляет собой попытку сохранить баланс в условиях одновременного ухудшения по нескольким направлениям: инфляции, экономического роста и внешней зависимости. Сохранение высокой ключевой ставки на фоне слабого роста указывает на ограниченность доступных инструментов, сужая пространство для стимулирования экономики.