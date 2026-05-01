Германия рискует остаться без газа к зиме из-за ближневосточного конфликта

Из-за высоких цен на газ на фоне ближневосточного конфликта Германия может оказаться без достаточных запасов к следующей зиме.

© Global look

Как пишет Der Spiegel, по состоянию на 30 апреля газохранилища ФРГ заполнены лишь на 25,43%.

Правительство пока не вмешивается, ссылаясь на то, что основные закачки начинаются с мая. Но эксперты предупреждают: трейдеры не обязаны заполнять хранилища и могут отказаться, если это принесёт убытки.

«Если текущая рыночная ситуация сохранится, тогда Германия не будет готова к необычайно холодным периодам, не говоря уже о внешних потрясениях», — заявил глава объединения операторов хранилищ INES Себастьян Хайнерманн.

Эксперт брюссельского центра Bruegel Георг Цахманн добавил, что страна должна иметь буфер, чтобы обходиться без американского СПГ два-три месяца, иначе возникает угроза шантажа.

Глава энергетического объединения Мари-Луиза Вольф считает, что худшие последствия блокады Ормузского пролива ещё впереди.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц собирается созвать Совет национальной безопасности в связи с ситуацией с топливом в Германии.