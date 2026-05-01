Россия стала основным поставщиком нефти в Сирию, несмотря на сближение новых властей арабской республики с Западом, пишет Reuters. По подсчётам агентства, поставки из РФ выросли на 75% — до 60 тысяч баррелей в сутки.

До свержения Башара Асада в декабре 2024 года ключевым экспортёром нефти в Сирию был Иран, а роль России ограничивалась эпизодическими поставками дизеля. Теперь же, по данным Reuters, российская нефть покрывает около трети внутреннего спроса Сирии (120–150 тысяч баррелей в сутки). Ещё 50 тысяч баррелей ввозится контрабандой из Ливана.

После свержения Асада новые сирийские власти попытались развернуться к Западу — США и ЕС пошли навстречу, частично сняв санкции. Однако экономика страны разрушена гражданской войной и не интегрирована в глобальную финансовую систему, что делает её уязвимой. Сирии не хватает ни денег, ни инфраструктуры, чтобы заключать долгосрочные контракты с крупными производителями из Персидского залива или Турции.

Россия, сохраняющая в Сирии военные базы в Тартусе и Хмеймиме, готова поставлять топливо без сложных банковских операций, используя связанные с ней танкерные сети. В 2025 году Россия поставила Сирии 16,8 млн баррелей (около 46 тысяч в сутки). Нынешний рост до 60 тысяч показывает: Дамаск оказался в экономической ловушке.

Местные чиновники и экономисты признают: они ищут альтернативы (например, Турцию), но понимают, что зависимости от России не избежать. При этом они боятся, что это может спровоцировать Запад на повторное введение санкций.