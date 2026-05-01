В ЕС прокомментировали планы США по пошлинам на автомобили

Глава комитета по международной торговле Европейского парламента Бернд Ланге назвал неприемлемыми планы США ввести 25%-ные пошлины на автомобили из ЕС.

© Global look

«План Дональда Трампа ввести 25%-ные пошлины на автомобили из ЕС неприемлем... Пока ЕС выполняет свои обязательства, американская сторона продолжает их нарушать», — написал он в своём аккаунте в соцсети X.

1 мая президент США Дональд Трамп заявил о повышении на следующей неделе пошлин для машин и грузовиков из ЕС до 25%.

Ранее американский лидер признал, что Соединённым Штатам придётся вернуть $159 млрд незаконно собранных пошлин.