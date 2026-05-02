Дубай отменил минимальный порог инвестиций для получения вида на жительство

Дубай официально отменил минимальный порог инвестиций в недвижимость, необходимый для оформления двухлетнего вида на жительство. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на обновленные требования Земельного департамента Дубая, теперь главным условием становится не сумма сделки, а сам факт единоличного владения объектом на территории эмирата.

Согласно опубликованному документу, любой иностранец, который является единственным владельцем недвижимости в Дубае, получил право подать заявку на двухлетний ВНЖ без учета стоимости своего актива. Это означает, что приобретение даже самой скромной по цене студии или небольшой квартиры автоматически открывает путь к получению резидентской визы. Однако для долевых собственников эмират сохранил финансовый фильтр: если объект оформлен на несколько лиц, минимальная стоимость недвижимости должна составлять не менее 109 тысяч долларов.

До введения этого нововведения порог входа на рынок резиденции был значительно выше. Ранее получить вид на жительство в Дубае могли только инвесторы, чья недвижимость в собственности оценивалась не менее чем в 204 тысячи долларов. Таким образом, новые правила снижают формальный ценовой барьер почти в два раза для совместной собственности и устраняют его полностью для тех, кто владеет жильем единолично. Это решение делает эмират еще более привлекательным для зарубежных покупателей, стремящихся к стабильности и налоговым преференциям.

Эксперты уже назвали этот шаг дубайских властей стратегическим ходом, направленным на дальнейшее привлечение капитала и мигрантов на фоне растущей глобальной конкуренции за «цифровых кочевников» и состоятельных пенсионеров. Для заявителей, одобривших заявку, двухлетний ВНЖ может быть впоследствии продлен. При этом упрощение процедуры не отменяет стандартных требований к благонадежности соискателя и отсутствию судимостей.