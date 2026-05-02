Назван главный проигравший от нефтяного кризиса

Военная кампания США против Ирана привела к ухудшению и без того непростой ситуации на нефтяных рынках, рассказала в статье для Responsible Statecraft доктор политических наук Чикагского университета Розмари Келанич.

По ее словам, стоимость товаров в целом — не только бензина и дизеля — выросла по всему миру. Вместе с тем, главный удар еще впереди и пострадают от него не Россия, Китай, Германия, а Соединенные Штаты.

Исследователь пояснила, что удар окажется значительно болезненнее, чем признают власти, что изрядно удивит американцев, введенных в заблуждение пафосными речами президента США Дональда Трампа и его соратников.

Экономика державы, заметила эксперт, отличается высокой нефтеемкостью, а это означает, что для производства каждой единицы ВВП она сжигает больше нефти, чем другие крупные страны.

Так, на каждый доллар производственной продукции экономика США потребляет вдвое больше нефти, чем в ЕС, на 40% больше, чем в Китае, и на 20% больше, чем в России.

Келанич отметила, что только за неделю, истекшую 24 апреля, запасы нефти в США уже сократились на 6,2 млн баррелей. Она добавила, что в апреле средние цены на бензин в США подскочили до 4,24 доллара за галлон (против 3,77 доллара в марте и 3,03 доллара в феврале, до начала войны).

По ее мнению, когда на фоне кризиса начнутся перебои в поставках нефти, а цены в американских городах поднимутся еще выше, президент лишится рычагов на переговорах с Тегераном.

Аналитик констатировала, что какую бы цену Вашингтону ни пришлось заплатить Исламской Республике за снятие блокады, по мере обострения нефтяного кризиса она окажется еще выше.