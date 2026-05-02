ОПЕК трещит по швам: вслед за ОАЭ картель могут покинуть другие участники

Добровольный выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+ грозит вызвать цепную реакцию. О возможном выходе из картеля в скором времени могут заявить Ирак, Венесуэла, Нигерия и некоторые другие добывающие страны, недовольные политикой организации. Подрыв структуры основного нефтяного регулятора грозит стать причиной затоваривания мирового рынка невостребованными объемами сырья и привести к падению котировок барреля вдвое ниже нынешнего уровня.

Россия, не входящая в ОПЕК, но занимающая прочное место в составе расширенного альянса ОПЕК+, пока не намерена рушить устоявшуюся систему, но играть по чужим правилам нашей стране становится все сложнее.

Прекращение участия ОАЭ в работе сразу обеих основных международных нефтедобывающих организаций, по словам министра энергетики и инфраструктуры эмиратского государства Сухейля аль-Мазруи, главным образом связано с последствиями войны на Ближнем Востоке. Блокада Ормузского пролива, являющегося ключевым маршрутом доставки углеводородов из стран Персидского залива, критически снизила предложение нефти на мировом рынке. Сложившаяся ситуация вынудила Абу-Даби, вложившего значительные инвестиции в расширение национальной добычи «черного золота», покинуть ОПЕК и ОПЕК+, ограничивающие производственные мощности своих членов.

Решение ОАЭ стало неприятным сюрпризом для остальных участников сырьевых альянсов. Москву о своих замыслах, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, представители Абу-Даби также не предупреждали.

Хотя демарш ОАЭ не означает автоматический распад ОПЕК, однако, является впечатляющим ударом по дисциплине организации. Ранее картель покинули Ангола, Катар, Эквадор и Индонезия, но решения этих стран были не столь внезапными и продиктованы вполне объяснимыми причинами. В частности, Катар предпочел сконцентрироваться на производстве сжиженного газа. ОАЭ – другой случай.

«Это уже выход не символического участника, а потеря крупного игрока», - утверждает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Эмираты считаются одним из крупнейших производителей Персидского залива, занимая четвертое место по совокупной добыче (более 11%) и пятое - по доказанным запасам (113 млрд баррелей - более 9%) картеля. По объемам внешних поставок доля ОАЭ превышала 14%. В денежном выражении Абу-Даби обеспечивал около 12% совокупного нефтяного экспорта ОПЕК ($77,7 млрд из $652 млрд), уступая только Саудовской Аравии и Ираку.

Как полагает руководитель практики по международному бизнесу и финансам «5Д Консалтинг» Михаил Никитин, выход ОАЭ из ОПЕК и ОПЕК+ стоит принимать как закономерный финал многолетнего противоречия между национальными интересами арабского государства, вложившего на протяжении последних двух десятилетий сотни миллиардов долларов в наращивание сырьевого потенциала, и общими приоритетами нефтяных альянсов, исключающими возможность странам открыть «нефтяные краны» на полную мощность. Существующие производственные ресурсы позволяют Эмиратам добывать 4,8 млн баррелей в сутки, а с будущего года Абу-Даби собирался перешагнуть через пятимиллионную планку. В то же время утвержденная ОПЕК+ квота позволяет качать лишь 3,2 млн. «бочек», что фактически обесценивает сделанные ранее финансовые вложения в отрасль.

Как предупреждают эксперты, главный риск сложившегося неожиданного как для экспортеров, так и для импортеров нефти расклада заключается в том, что решение ОАЭ может стать примером и прецедентом для остальных участников координирующих диспозицию в глобальном сырьевом секторе организаций. Главным образом для тех, кто считает свои квоты слишком жесткими или хочет быстрее восстанавливать добычу. Первыми в очередь «на выход», по прогнозам аналитиков, могут попасть Ирак, в течении долгого времени нарушавший ограничительные производственные рамки, Венесуэла, управляемая в настоящее время Вашингтоном, и Нигерия, переориентировавшая сырье на внутреннюю переработку и все меньше заинтересованная в навязываемых ценовых порядках.

Вследствие наметившейся тенденции позиции ОПЕК как отдельного авторитетного игрока мирового нефтяного рынка будут постепенно ослабевать, хотя и не потеряют свое значение полностью – по крайней мере, пока в организации остаются Саудовская Аравия, Кувейт и другие крупные экспортеры.

«ОПЕК сегодня контролирует около 33% мирового рынка против 50% в 1970-е годы. Более того, с некоторых пор картель уже не управляет ценами. Вместе с тем, деятельность ОПЕК+, как альянса с более широким списком участников, продолжает сохранять смысл в качестве переговорной площадки с нефтяными странами вне арабского мира и, прежде всег,о с Россией. Без этого формата ОПЕК — не более, чем исторический реликт», - отмечает Никитин.

Наша страна, как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, останется приверженной ОПЕК+ и будет рассчитывать на сохранение альянса.

«Это логично, так как для отечественного бюджета выгоднее иметь дело с управляемым рынком, который пока демонстрирует высокие котировки нефти, нежели противостоять свободной конкуренции производителей, - полагает Чернов. - Впрочем, действующие соглашения ОПЕК+ будут, видимо, пересмотрены, а будущие сделки партнеров потребуют более тщательного и точечного анализа. Если ОАЭ получают возможность добывать больше сырья, то другим странам будет сложнее объяснять, почему они должны соблюдать ограничения. Особенно если есть свободные мощности и бюджетные проблемы».

Эксперты сходятся во мнении, что в ближайшей перспективе давление внутри ОПЕК+ из-за поступка Абу-Даби будет нарастать. В случае реализации мягкого сценария, участники альянса, скорее всего, договорятся о наиболее предпочтительном для всех гибком наращивании добычи и сохранении прежнего общего контроля над ценообразованием, при котором котировки хотя и останутся волатильными, но резких обвалов все же не последует.

Жесткий сценарий, когда каждый из партнеров организации начнет требовать для себя более высоких производственных квот, рискует перерасти в масштабную ценовую войну, результатом которой станет возвращение стоимости барреля в диапазон $70-75, а при непримиримом отсутствии диалога внутри ОПЕК+ и снятии блокады с Ормузского пролива - в район $60-70.