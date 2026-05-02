Россия оказалась лидером в G20 по самому низкому уровню безработицы

Самый низкий уровень безработицы среди стран «Большой двадцатки» (G20) на конец первого квартала был зафиксирован в России. Об этом в субботу, 2 мая, пишет РИА Новости со ссылкой на данные национальных статистических служб.

© Вечерняя Москва

В конце марта этот показатель составил 2,2 процента — такие же значения были зафиксированы в конце 2025 года, что стало минимальным уровнем среди всех крупнейших экономик мира.

На втором месте расположилась Мексика с уровнем безработицы в 2,4 процента. Третье место разделили Япония и Южная Корея (по 2,7 процента).

В тройку стран с самыми высокими показателями вошли Турция (8,1 процента), Франция (7,7) и ЮАР, где доля безработных составила 31,4 процента, говорится в материале.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что уровень безработицы, даже несмотря на общую экономическую динамику, продолжает держаться на низком уровне. По словам российского лидера, ВВП России тем временем сократился на 1,8 процента в январе — феврале. Среди причин снижения есть сезонные и погодные факторы, однако, по словам Путина, ими ситуация не ограничивается.