Дмитриев указал на смертельный удар Трампа по ЕС

Увеличение пошлин на импорт машин, произведенных в европейских странах, станет фатальным ударом по промышленным площадкам Европы, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Об этом пишет РБК.

По данным портала, президент США Дональд Трамп накануне анонсировал увеличение пошлин на автомобили из Евросоюза с 10% до 25% со следующей недели.

Дмитриев сделал заявление о Мерце

«25-процентный тариф на легковые и грузовые автомобили в ЕС в сочетании с энергетическим кризисом является фатальным ударом по и без того разрушающемуся промышленному сектору ЕС», — объяснил Дмитриев.

Напомним, что Трамп во время первого срока ввел пошлины против китайских товаров. Во время второго срока он обложил пошлинами товары большинства стран-партнеров США.

В феврале 2026 года Верховный суд США признал введение большей части таможенных сборов незаконным и потребовал вернуть деньги импортерам. Президент не смирился и ввел новые пошлины, в размере 10%.