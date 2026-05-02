Эксперт Антон Свириденко а интервью ТАСС раскрыл новые данные о позициях России в глобальной экономической структуре. Согласно анализу показателей валового продукта по паритету покупательной способности, Российская Федерация заняла четвертое место в мире, пропустив вперед только Китай, Соединенные Штаты и Индию. При этом Россия сумела опередить такую экономическую сверхдержаву, как Япония, что свидетельствует о серьезных структурных сдвигах. Специалист подчеркнул, что физически это означает увеличение производимой массы товаров и услуг, которая теперь опережает показатели бывших лидеров мирового рынка.

Такого заметного прогресса удалось достичь благодаря удачной постсанкционной трансформации, в ходе которой сразу несколько отраслей показали взрывной рост. В первую очередь эксперты выделяют агропромышленный комплекс, где сельское хозяйство превратилось в один из столпов национальной экономики. Также мощный импульс получили химическая промышленность и весь сектор обрабатывающей промышленности, который в 2023 и 2024 годах активно наращивал обороты. При этом Россия сохранила свои позиции в традиционной энергетике, добавив к ним новые конкурентоспособные направления.

Развитие стран БРИКС, по словам Антона Свириденко, происходит на фоне постепенной потери позиций государствами «Большой семерки». Замглавы Администрации президента России Максим Орешкин ранее заявил, что страны БРИКС начинают агрессивно доминировать в глобальной экономической структуре. Китай продолжает лидировать за счет физического производства металлургии, электроники, автопрома и дешевых товаров для всего мира, тогда как Индия выступает как крупнейший рынок внутреннего спроса. Россия же в этой связке играет роль ресурсной и аграрной сверхдержавы с растущим промышленным сектором.

Несмотря на впечатляющий общий вес, эксперт обратил внимание на то, что по показателю ВВП на душу населения всем странам — участницам объединения предстоит серьезно расти. Для дальнейшего движения вперед требуется создание принципиально новой основы международного сотрудничества. Речь идет об обеспечении независимого трансграничного движения капитала, формировании общих фондов и выстраивании надежной логистики, которая не будет подвержена санкционному давлению. Именно от решимости строить такую независимую инфраструктуру зависит, сможет ли БРИКС удержать завоеванные позиции.

Свириденко сделал акцент на том, что для России сейчас крайне важно задействовать механизмы инвестиционной модернизации, опираясь на внутренние ресурсы и стимулирующую политику доступа к капиталу. Эти меры должны быть направлены на рост производительности труда, обновление старых и создание абсолютно новых секторов экономики. Комментируя происходящее в мире, эксперт использовал термин экономиста Йозефа Шумпетера — «созидательное разрушение», подчеркнув, что всем странам БРИКС предстоит проверить и усовершенствовать структуру своего роста в условиях жесткого стресс-теста для всей мировой экономики.