В Индонезии раскрыли подробности поставок российской нефти

Поставки российской нефти в Индонезию начнутся в ближайшее время, это позволит обеспечить страну всеми видами топлива. Такое заявление сделал министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия, передает РИА Новости.

В субботнем интервью министр анонсировал начинающийся импорт российской нефти. Индонезийцы планируют купить 150 миллионов баррелей до конца нынешнего года.

«Для меня самое главное, чтобы у нас были все запасы. И российская нефть скоро поступит», — сказал Лахадалия.

По его словам, в период мирового кризиса власти хотят обеспечить страну дизелем и бензином. Государство должно гарантировать доступность всех видов топлива. Вопросы, связанные с механизмами закупок и ценами на российскую нефть, будут решаться бизнесом.

Министр добавил, что Индонезия обсуждает также импорт сжиженного нефтяного газа (LPG) из РФ.

На этой неделе стало известно, что еще одна страна Юго-Восточной Азии заинтересована в поставках нефти из России.