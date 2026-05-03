Глава ЦБ Финляндии заявил о критическом пороге госдолга

Председатель Банка Финляндии Олли Рен, как пишет РБК, призвал правительство страны перестать откладывать решение проблемы стремительно растущего государственного долга, стоимость обслуживания которого уже достигла тревожных уровней. По словам Рена, финансовые показатели Суоми вплотную приблизились к параметрам стран Евросоюза с традиционно высокой долговой нагрузкой, таких как Франция. Выступая в эфире YLE TV1, глава финского регулятора подчеркнул, что текущая ситуация хотя еще и не является острой, но перешла ту точку, после которой промедление становится опасным.

Статистика Европейского статистического управления (Eurostat) подтверждает обоснованность тревоги: к концу 2025 года государственный долг Финляндии достиг отметки в 88,5% от ВВП. Агентство Bloomberg отмечает, что, несмотря на наличие в Евросоюзе стран с большим объемом долга, именно финская экономика демонстрирует самые быстрые темпы его прироста в сообществе. В числе ключевых причин называется резкое увеличение оборонных расходов на фоне геополитической напряженности, что создает дополнительный прессинг на бюджет.

Олли Рен, однако, постарался избежать алармистских формулировок относительно немедленных последствий.

Он заявил, что не считает ситуацию такой, при которой Финляндии в ближайшее время придется обращаться за экстренной финансовой помощью к Международному валютному фонду. Тем не менее, по его убеждению, властям необходимо продолжать жесткую работу по балансировке государственных финансов и выводу их на устойчивую траекторию развития, не надеясь на спонтанное улучшение конъюнктуры.

Заявления главы Центробанка перекликаются с недавним жестким месседжем министра финансов Финляндии Риики Пурры, которая охарактеризовала состояние госбюджета как тяжелое. Пурра указывает на сочетание нескольких негативных факторов: высокую безработицу, почти нулевой экономический рост и быстрое старение населения, что требует масштабных социальных трат. В этих условиях правительство уже анонсировало планы по сокращению расходов на соцобеспечение и здравоохранение на 240 миллиардов евро, делая ставку на дерегуляцию и создание условий для бизнеса.